Son Dakika Haberleri: Kars'ta "huzur ve güven" uygulaması
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Kars'ta "huzur ve güven" uygulaması

2 saat önce

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Kars'ta

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan "huzur ve güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki 46 ayrı adreste, 199 personelin katılımıyla, vatandaşların emniyet ve huzuru ile asayişin muhafazasını sağlamak amacıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada 242 aracı kontrol edip bin 181 kişiyi inceleyen ekipler, "basit yaralama" suçundan aranan 2 kişi, "çek-senet kanununa muhalefet" eden 1 kişi ile yoklama kaçağı olan bir kişiyi yakaladı.

Bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Jandarma, Huzur, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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