Kars'ta huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Kars'ta polis huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirdi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce uygulama yapıldı. Birçok noktada görevlendirilen polis ekipleri araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Vatandaşlara GBT sorgulaması da yapan polis, sürücüleri ve vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle Covid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirme yapan polis, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu tür uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS