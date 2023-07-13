Kars'ta İHA muhabirine dayak: Koruma darp etti, kaymakam izledi - Son Dakika
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Kars'ta İHA muhabirine dayak: Koruma darp etti, kaymakam izledi

13.07.2023 01:07

Kars'ta İhlas Haber Ajansı muhabiri, Kaymakamın koruması tarafından darp edildi. Olayı izleyen Kaymakam ise hiçbir müdahalede bulunmadı. Muhabir, darp raporu alarak korumadan şikayetçi oldu.

Kars'ta İHA muhabirine dayak: Koruma darp etti, kaymakam izledi

KARS - Kars'ta kaymakam koruması İhlas Haber Ajansı muhabirini kaymakamın gözleri önünde darp etti. Kaymakam ise olayı film gibi izledi.

Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan ile görüşmek üzere kaymakamlığa gelen İhlas Haber Ajansı Kağızman muhabiri Serkan Çağlar, aracını kaymakamlık bahçesine park etti. Aracını park ederek kaymakamlık binasına geçen Çağlar'a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın koruması F.T. 'Aracını buraya çekemezsin" diyerek darp etti. Çağlar'ı tutarak yere yıkan koruma yerde darp ederken, kaymakamlık çalışanlarının olaya seyirci kalması da dikkat çekti.

"Darp raporu aldı"

İHA muhabiri Serkan Çağlar, daha sonra polis aracıyla Kağızman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen Çağlar'ın vücudunda morluklar oluştu. Darp raporu alan Çağlar, kaymakamın koruması F.T.'den davacı oldu.

Öte yandan Serkan Çağlar'ın darp edilmesinin ardından kaymakamlık önünde duran polis ekibine Kaymakam Daştan'ın 'alın bunu' der gibi eliyle polislere işaret etmesi de güvenlik kamerasında yer aldı.

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Serkan Çağlar, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta İHA muhabirine dayak: Koruma darp etti, kaymakam izledi - Son Dakika


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