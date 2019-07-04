Son Dakika Haberleri: Kars'ta iki aile arasında kavga: 6 gözaltı
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Kars'ta iki aile arasında kavga: 6 gözaltı

23 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta iki aile arasında kavga: 6 gözaltı, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.G, H.G, A.G, P.G, H.G, S.G. ve F.A. ile A.B, M.B, F.B. ve V.B. birbirlerini darbetti.
A.G, A.B. ve M.B'nin hafif yaralandığı kavgada, köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgayı yatıştıran jandarma ekipleri, olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.
Olay
Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde, 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:41 Kaynak: AA
Sedanur Güzel, Kağızman, Kars, Güncel
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