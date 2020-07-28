Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı - Son Dakika

Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı

KARS'ta yaşayan kardeşler Soner ve Yener Uruş, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı, System.String[]

KARS'ta yaşayan kardeşler Soner ve Yener Uruş, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.

Kars'ta yaşayan Uruş kardeşler, Aras Nehri'nde 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılık yapan Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi. Yayın balığını görenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

'BARAJLAR YAPILDI, SULAR KESİLDİ'

Olta balıkçılığının yapılan barajlar nedeniyle bitme noktasına geldiğini belirten Yener Uruş, "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür. Barajlar yapıldı, sular kesildi. Balıklarımız da hep yüzeyde kaldı. Balık azaldı ama yine çıkartıyoruz. 45- 50 kilo ağırlığındaki balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız" dedi.


Aras Nehri, Uruş, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 08:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı - Son Dakika
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