Kars'ta iki kişinin öldüğü kavganın firari 4 zanlısını komando timleri yakalamış - Son Dakika

Kars'ta iki kişinin öldüğü kavganın firari 4 zanlısını komando timleri yakalamış

Kars Valiliği, Kağızman ilçesinde 12 Mayıs'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen firari 6 zanlıdan 4'ünün dün yakalandığı operasyonun komando ekiplerince yapıldığını açıkladı.

Kars'ta iki kişinin öldüğü kavganın firari 4 zanlısını komando timleri yakalamış, System.String[]

Kars Valiliği, Kağızman ilçesinde 12 Mayıs'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavgaya karıştığı belirlenen firari 6 zanlıdan 4'ünün dün yakalandığı operasyonun komando ekiplerince yapıldığını açıkladı.

Kars Valiliğinin yazılı açıklamasında, Kağızman'ın Kuloğlu köyünde 12 Mayıs 2020'de hayvan otlatma meselesi yüzünden Daştan ve Güngör aileleri arasında silahlı kavga olayının yaşandığı hatırlatıldı.

Valilik kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili olarak oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda olaya karışan 8 zanlı tespit edildiği ve 2 zanlının olayın hemen ardından yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Firari 6 zanlının yakalanması için komando birliğinin katılımıyla operasyon düzenlendiğinin vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Firari 6 zanlının yakalanması ile ilgili yapılan çalışmalarda zanlıların Madur kırsalına kaçtıkları ve sarp kayalık, dağlık alanda saklandıkları tespit edilmiştir. Komando birlikleri ile yapılan operasyonlar sonucunda 1 zanlı Ağrı Çatalipaşa köyü bölgesinde, 1 zanlı Kuloğlu köyü bölgesinde yakalandı. Firari 4 zanlının yakalanması için yapılan çalışmada Madur alanına yapılan komando operasyonuyla da 2 zanlı arazide kaçarken silahlarıyla birlikte yakalanmıştır."

Açıklamada, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kağızman ilçesine bağlı Kuloğlu köyünde husumetli iki aile arasında 12 Mayıs 2020'de yaşanan kavgada E.D ile köy imamı G.D hayatını kaybetmişti.

Kağızman, Komando, Mayıs, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta iki kişinin öldüğü kavganın firari 4 zanlısını komando timleri yakalamış - Son Dakika

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