Kars'ta iki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta korona virüs nedeniyle iki köy daha karantinaya alındı. Kentte karantinaya alınan 1'i belde, 6'sı köy olmak üzere toplam 7 yerleşim yerine giriş-çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Büyük Oluklu ve Söğütlü köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı. - KARS