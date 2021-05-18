Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.

Bu kapsamda her iki köye giriş ve çıkışlar durduruldu.