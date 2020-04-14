Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Karabağ, Susuz ilçesinde ise Erdağı köyünde 30 Mart'ta başlatılan karantina sona erdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Karabağ, Susuz ilçesinde ise Erdağı köyünde 30 Mart'ta başlatılan karantina sona erdi. Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 30 Mart'ta Karabağ ve Erdağı köylerinde başlatılan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi. Açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Karabağ köyü ile Susuz ilçesi Erdağı köyü'nde uygulanmakta olan karantinanın 14 Nisan 2020 Salı günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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