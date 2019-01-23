Son Dakika Haberleri: Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Selim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Celal Karakoç idaresindeki 36 AG283 plakalı otomobil, Selim ilçesi girişindeki yolda Ercan Özdemir yönetimindeki 53 EE 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Özdemir yönetimindeki araç yoldan çıktı. Olayda, sürücü Özdemir ile yanındaki Cemal Yıldırım yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Selim, Kars, Güncel
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