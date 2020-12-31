Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüler ile bir kişi, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira