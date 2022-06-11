Otomobil karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

KARS - Kars'ta meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralananlar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza merkez Paşaçayırı bölgesinde meydana geldi. Paşaçayırı'ndan Kars'a seyir halindeki otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada, yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri Paşaçayırı yolunu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri her iki araçta yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla kentte bulunan hastanelere sevk edildi.

Öte yandan olay yerine gelen çekici kazaya karışan araçları olay yerinden çekti. Trafik ekipleri ise daha sonra yolu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.