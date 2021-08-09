Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sedat Birdal'ın kullandığı 06 DF 8801 plakalı otomobil, Kars- Erzurum kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında, İmran Topkaya yönetimindeki 25 FM 676 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçların orta refüje çarparak durabildiği kazada, sürücüler ile her iki araçtaki Erdem Koç ve Kezban Topkaya yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce araçlardan çıkartılan yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yüzünden yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan kara yolundaki ulaşım, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.