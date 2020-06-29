Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir aylık bebek öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir aylık bebek öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti

Kaya Vargün idaresindeki 25 ABC 729 plakalı otomobil, Kars- Ardahan kara yolunun Ani Ören Yeri kavşağında Uğur Durdağı yönetimindeki 36 FC 119 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 25 ABC 279 plakalı araçtaki bir aylık Elif, 1 yaşındaki Yaren, 2 yaşındaki Pelin, Mikail (22) ve Birgül Vargün (27) yaralandı.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif bebek Harakani Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Vargün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ardahan, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:44 Sakarya'da cemaati küstüren imamın görev yeri değişecek 14:11 İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak 13:00 Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum 11:20 Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]