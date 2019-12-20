Kars'ta "İl Ekonomik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta "İl Ekonomik Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "İl Ekonomik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kars'ta

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında "İl Ekonomik Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantında konuşan Vali Öksüz, Kars'ın ekonomisinin tarım ve hayvancılık ile turizme dayandığını söyledi.

Kentte sanayinin de gelişmekte olduğunu ifade eden Öksüz, "Amacımız, ilimizin ekonomisin ülkemiz ekonomisi içindeki payını daha da artırmak, ürettiğimiz katma değeri daha fazla yükseltmek, ürünlerimizin ihracat imkanlarını artırmaktır." dedi.

Öksüz, Kars'ın önemli kavşak noktalarından biri haline geldiğini belirterek, "Kars, gerek Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, gerek yapımı devam eden lojistik merkezimiz ile birlikte çok önemli bir köprü olma yolunda hızla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Muammer Türker, İhracat, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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