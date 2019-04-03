Son Dakika Haberleri: Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

58 dakika önce

Kars'ta 2019 yılının 2'inci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kars'ta 2019 yılının 2'inci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Vekili Yakup Yıldız, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ile Kurum ve Daire amirleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, "İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı 2'inci dönem toplantısına 42 katılımcı kuruluşumuzdan 23 yatırımcı 23 yatırımcı kuruluşumuzun 354 projesi bulunuyor. Sırasıyla 13 kamu kuruluşumuz sunum yapacak" dedi.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından sırasıyla Belediye Başkan Vekili Yakup Yıldız, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile yatırımcı kurum ve daire amirleri 2019 yılı yatırım programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:41 Kaynak: İHA

Rektör, Yakup Yıldız, Türker Öksüz, Kars, Yaşam
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