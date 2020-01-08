Kars Valisi Türker Öksüz'ün başkanlığında 2020'nin ilk "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılının değerlendirmesi yapılarak 2020 yılında il genelinde yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Vali Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada, Sarıkamış Şehitleri anma programında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sarıkamış Şehitlerimizi bir günde veya 3 günlük bir programda anarak haklarını ödememiz mümkün değil. Onların üstlendiği bedel karşılığında bizim bir şeyler yapmış olmamız mümkün değil elbette, ama onların aziz hatıraları için bizlere yaşattıkları ve bizlere bıraktıkları, emanet ettikleri için onlara sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunmak istedik." dedi.

Öksüz, Kars'ta yatırımcı 22 kuruluşa ait toplam 213 proje olduğunu belirterek, bu projelerden 39'unun tamamlandığını, 107'sinin devam ettiğini, 29'unun ise ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.