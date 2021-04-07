Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu Başkanlığında yapıldı.

Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2021 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılışında Covid-19 salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele edilmekte olduğunu belirtti. Doğu, gelinen son süreçte vaka sayılarının yükseldiğini, Kars ili olarak 3'üncü dalganın yaşandığını söyledi.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, "İlk 2 dalgada Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sağlık Bakanlığımızın rehberliğinde, İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgeler çerçevesinde ve alınan tedbirlerle başarılı olduk. Bu üçüncü dalgada da yine ilk ikisinde olduğu gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Her bir insanımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek bu üçüncü dalgayı da Allah'ın izniyle atlatacağımız inancındayız. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymasını, özellikle taziye ziyaretlerine dikkat edilmesini ve alınan tüm tedbirlere uyulmasını rica ediyoruz" dedi.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, "Malumunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan kabinede belli süreler verildi. O hafta belki renk haritası açıklanacaktı, "biraz daha gözlemleme taraftarıyız" dendi. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı veriler üzerinden yol haritamızı çiziyoruz. O yüzden resmi açıklamalara itibar etmek gerekiyor ama vaka sayımız son süreçte yükseldiğini bilmenizi isterim. Gelişmelerden kamuoyunu haberdar edeceğiz" diye konuştu.

Kars'ta yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, "17 yatırımcı kamu kurum ve kuruluşumuz tarafından il yatırım takip sistemi olan İLYAS sistemine dönemsel olarak girilen 10 sektörde 210 projemiz bulunmaktadır. Projelerin maliyet bilgisini ifade etmek gerekirse, toplam proje tutarları 5.341.112,794 TL önceki yıllar harcama toplamı 671.869.626 TL toplam yılı ödeneği 310.727.603 TL, yılı harcama tutarı 13.563.689 TL olmak üzere toplam harcama tutarı 685.433.315 TL'dir. Bu projelerden 4 tanesi bitmiş 105 tanesi devam etmekte, 25 tanesi ihale aşamasında, 76'sı henüz başlanmamıştır. Kamu, kurum ve kuruluş bazında; DSİ 24. Bölge Müdürlüğünün 62, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 46, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğümüzün 28, Devlet Demir Yolları 4. Bölge Müdürlüğümüzün 14, Özel İdaremizin 12, Üniversitemizin 11, Sarıkamış Belediye Başkanlığının 11, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüzün 7, Kars Belediye Başkanlığının 4, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğün 2, Gençlik ve spor İl Müdürlüğünün 2, İl Sağlık Müdürlüğümüzün 2, Tarım Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğünün 2, İl Afet Acil Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Erzurum Tapu ve Kadastro 8.Bölge Müdürlüğümüz ve TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğümüzün 1'er Projesi bulunmaktadır. Sektör bazında projelerin dağılımını ifade etmek gerekirse; Tarım 'da 70, Eğitim'de 52, Ulaştırma ve Haberleşmede 43, İmalat 19, Sağlık 6,Turizm sektöründe 5, Enerji 2, Konut 1, diğer kamu hizmetleri ve sosyal tesisler noktasında 10, Diğer kamu hizmetleri ve teşebbüsler noktasında 2 olmak üzere ifade edilmiştir. İlçe bazında projelerin dağılımına baktığımızda; Kars merkezimize ait 75, Sarıkamış ilçemize ait 44, Kağızman ilçemize ait 20, Arpaçay ilçemize ait 14, Selim ilçemize ait 13, Digor ilçemize ait 11, Akyaka ilçemize ait 6, Susuz ilçemize ait 4 ve muhtelif ilçeler olmak üzere 23 projeden oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu'nun değerlendirmelerinin ardından yatırımcı kuruluşlar sunum yaparak yatırımları ile ilgili olarak kurula bilgi verdi. - KARS