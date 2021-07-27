Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın 3'üncüsü Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2021 yılı 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Öksüz, "Koordinasyonlar hepinizin bildiği gibi il düzeyinde yürüttüğümüz yatırım faaliyetlerinin koordine edildiği, yatırımlarda özellikle kurumlarımızı ilgilendiren sorun ve darboğazları görüşüp bu konuda bir iş güdüm sağlandığı bir platformdur. Dolayısıyla hem ilimizin genel olarak yatırımlarını, yatırımların seyrini bu vesile ile öğrenmiş olacağız. İlgili kurum ve kuruluşlar sizlere bilgi verecekler. Bir yandan da tabi toplantının amacı yönünden önem taşıyan husus ve yatırımlarda kurumlar arasında bir iş güdüm gerektiren husus varsa bunları burada belirtmek ve çözüm bulabilmek yoksa zaten bu yatırım faaliyetleri sürdürülüyor. Zaten bir seyir içerisinde bir plan ve program içerisinde bu yatırımlar yapılıyor. Önemli olan burada karşılıklı olarak özellikle bölge kuruluşlarımız, yatırımcı kuruluşlarımızın temsilcilerinin de olduğu bu toplantı da yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak daha da önemli diye düşünüyoruz" dedi.

Öksüz, "Yatırımlar yönünden içerisinde bulunduğumuz senede bir takım sıkıntılar yaşadık. Elbette bunlardan birinci pandemi süreci şüphesiz ki kamu yatırımlarını, yatırımların büyümesini olumsuz yönde etkilerdi. Kurumlarımızda idari izin sistemi uygulandı. Yatırımlarda ister istemez bir yavaşlama tabi ki oldu. İnşallah pandemiden sonra normalleşme dönemiyle birlikte bu aradaki farkı kapatarak devam etmek durumundayız. Elimizdeki ödenekleri biran önce harcayabilmek için, yatırımları en hızlı biçimde tamamlanması için bundan sonraki süreçte daha gayretli daha hızlı daha üretken olmak durumundayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Aksi taktir de mevcut ödenekleri harcayamayacak durumda kalırız, buda yatırımları olumsuz yönde etkiler. Bildiğiniz gibi mevsim şartları kış şartı çalışmalarımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor, kış sezonu daha erken geliyor, dolayısıyla kış sezonu gelmeden havalar soğumadan özellikle yapılması gereken yatırımları tamamlamak gibi bir mecburiyetimizde var. Bütün kurumlarımızdan bütün kurum yöneticilerimizden gerek bölge kuruluşları gerek il kuruluşları gerek belediye başkanlarımız gerek yatırımcı kuruluşlarımız her kes de daha hızlı bir çalışma, yılsonuna kadar daha üretken, daha verimli bir çalışma beklediğimi ifade etmek istiyorum. Belirtmek istediğim hususlardan birisi de içinde yaşadığımız Kovid süreciyle ilgili, aşılama çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde kırmızı kategoriden çıkan illerden birisiyiz. Diğer iller kırmızı ama biz turuncu kategoriye geçtik. Bunu yeterli görmüyoruz, aşılamaya hep birlikte destek vermeliyiz. Tüm vatandaşlarımıza aşılamanın gerekliliğini, önemini ve zorunluluğunu bir şekilde anlatmak durumundayız. Biran önce aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmalarını sağlamak için gayretli olmak durumundayız. Elimizde salgına karşı tek silah, tek yöntem, tek araç aşı, dolayısıyla herkesten belediye başkanlarımıza da ifade etmek istiyorum ilçeler ölçeğinde de destek ve gayret bekliyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz bu çalışmayı yaparken hem sabit ekipleriyle hem de gezici ekipleriyle bu çalışmayı yapıyor. Onlara destek olalım, onlardan talepleriniz varsa iletin, biz zaten mobil bazlı ekiplerde oluşturduk. 24 ya da 25 ekibimiz var, şuanda onlar devam ediyor ama biz istenirse şehrimizin bazı noktalarına aşı noktası kurmak suretiyle de vatandaşımızı aşı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı yatırımcı kurum ve kuruluşların kendi kurumlarıyla ilgili sunumlarıyla devam etti. Toplantı da hayata geçirilen projelerin son durumları gözden geçirildi. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS