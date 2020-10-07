Kars'ta "İl Koordinasyon Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında "İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantında konuşan Vali Öksüz, kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı inşaat mevsiminin de buna bağlı olarak kısa sürdüğünü belirterek, "Her kurumumuzun mevcut yatırım programındaki işlerini, faaliyetlerini ve projelerini biran önce bitirmeleri için imkan ve kabiliyetlerini çok hızlı bir şekilde harekete geçirmeleri ve mevcut yatırımları yakından izlemeleri gerekiyor." dedi.

Herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini anlatan Öksüz, "İlimiz yatırıma ihtiyacı olan Doğu Anadolu'nun önemli illerden birisi. Burası ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı bir kültür ve tarih şehri. Biz bu bölgede mutlaka şehrimizi daha bayındır, halkımızın daha refah içinde olduğu kamu yatırımlarının daha üst standartların da verildiği bir il haline getirmeye mecburuz. Hepimiz her zamankinden daha gayretli her zamankinden daha hızlı çalışmamız lazım." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.