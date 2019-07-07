Son Dakika Haberleri: Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta inekler sel sularına kapıldı

55 dakika önce

Kars'ta inekler sel sularına kapıldıKars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı.

Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı. Yaylada otladıktan sonra akşam saatlerinde köye dönen büyükbaş sürüsü sağnaktan taşan sel sularının arasında kaldı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan onlarca inaktan birkaçı, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler, ilerde suyun araziye yayılma kısmında köylüler tarafından kurtarıldı.
Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
Selim, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Son dakika! PKK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor Sağlık Bakanı canlı yayında duyurdu: 29 bin personel KPSS ile alınacak, mülakat olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]