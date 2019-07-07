Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
55 dakika önce
Kars'ta inekler sel sularına kapıldıKars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:57 Kaynak: DHA
'ta inekler sel sularına kapıldı
Kars'ın Selim
ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı. Yaylada otladıktan sonra akşam saatlerinde köye dönen büyükbaş sürüsü sağnaktan taşan sel sularının arasında kaldı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan onlarca inaktan birkaçı, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler, ilerde suyun araziye yayılma kısmında köylüler tarafından kurtarıldı.
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