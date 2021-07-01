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Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu - Son Dakika

Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu

01.07.2021 10:34
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu, System.String[]

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" düzenlendi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası koordinatörlüğünde Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Kaçar, tarafından Hasvet Medikal'in katkılarıyla "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde Prof. Dr. Cihan Kaçar'ın teorik anlatımıyla başladı. Bölgede hayvan sağlığı hizmeti veren Klinisyen Veteriner Hekimler ve Veteriner Fakültesi öğrencisi meslektaş adaylarına yönelik kursun teorik eğitimi Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi amfisinde, pratik kısmı ise Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi.

Eğitimin sonunda kursiyerler sertifikalarını Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Kaçar'dan aldı.

Sertifika sunumu sonrasında Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, gazetecilere yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıllarda birçok defa düzenlediğimiz fakat pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız "İneklerde Uygulamalı Reprodüktif Ultrasonografi Kursu" 2021 yılında ilk defa düzenlendik. Ülkemiz ve Bölgemiz ekonomisinin temeli olan Büyükbaş Yetiştiriciliğinin önemli bir sorunu olarak görülen infertilite (kısırlık) sorunlarının tespitinde ve çözümünde reprodüktif amaçlı ultrason kullanımının Veteriner Hekim Meslektaşlarımız arasında arttırılması ve meslektaşlarımızın erken dönem fötal cinsiyet tayini gibi uzmanlık isteyen konularda yetkin olabilmesi için Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Değerli Hocamız Sayın Prof. Dr. Cihan Kaçar ile birlikte bu hizmetiçi eğitimi organize ettik. Kendisine bu vesile ile bir kez daha emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin Veteriner Yazılım ve Görüntüleme teknikleri konusunda alanında Dünya çapında en değerli markalarından olan "Hasvet Medikal" firmasının sahibi Sayın Hidayet Şimşek ve ekibine bizlere bu eğitimde destek oldukları ve bölgemizde klinisyen meslektaşlarımızın çağımızın ileri görüntüleme tekniklerine ulaşabilmesi konusunda yaptıkları iyiniyetli çalışmalar için ayrıca bir teşekkürü borç biliriz" dedi.

Ödül, "Hem 6343 sayılı kanun gereğince kurulmuş olan Türk Veteriner Hekimler Birliğine Bağlı Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Bölgemizde hizmet veren Veteriner Hekim üyelerimizin sesi olmaya ve Ülkemiz genelinde onları temsil etmeye hem de bölge hayvancılığında tespit ettiğimiz bu gibi hayati önem arz eden sorunlara çözüm bulabilmek adına bu tarz nokta atışı hizmetiçi eğitimlere devam edeceğiz" diye konuştu. - KARS

Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu
Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu

Veteriner, Ardahan, Iğdır, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta ineklerde uygulamalı 'Reprodüktif Ultrasonografi' kursu - Son Dakika


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