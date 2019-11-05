Son Dakika Haberleri: Kars'ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi
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Kars'ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi

8 saat önce

Kars'ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi Soğuk hava en çok onları etkilediKARS - Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi.

Kars'ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi

Soğuk hava en çok onları etkiledi

KARS - Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte inşaat işçiler yaktıkları ateşte sırayla ısınarak işlerini yapmaya çalışıyor.

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte göletler dondu, vatandaşlar ise çalışmayan araçlarının içerisinde saatlerde tamirci bekledi.

"İnşaat işçilerinin soğukla sınavı"

Kentte etkili olan soğuk hava en çok inşaat işçilerini etkiledi. Sabahın erken saatlerinde işlerine başlayan inşaat işçileri, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İşlerinin aksamaması için dönüşümlü olarak ısınmaya çalışan işçiler, Kars'ta çok zor hava koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

"Küçük göletler buz tuttu"

Soğuk havadan küçük göletlerde nasibini aldı. Hava sıcaklığının ortalama eksi 10 derece olduğu kentte küçük su göletleri de buz tuttu. Soğuk havada işlerini gitmek için sokağa çıkan vatandaşların ise adeta nefesleri dondu. Kars'ta henüz kışın başında son yılların en soğuk günleri yaşanıyor.

Kars'ta inşaat işçilerin soğukla mücadelesi

Kars, Genel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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