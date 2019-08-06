Kars'ta intikal ve toplanma tatbikatı

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde intikal ve toplanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ve 26 kurum ile 2 sivil toplum kuruluşunun katıldığı tatbikatta, 59 araç, 210 personel görev aldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli arama kurtarma köpeği "Gazel"in de yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği ekipler, Selim ilçesinde meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem dolayısıyla koordineli toplanarak kısa sürede olay yerine intikal etmeye çalıştı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, acil durumlara karşı iş birliği, koordinasyon ve hızlı hareketi sağlamak amacıyla tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ülkenin doğal afetler yönünden riskli bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Öksüz, "Ülkemizin yüzde 92'sinin deprem kuşağında ve nüfusumuzun yüzde 95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir. Ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı afetler yaşandığı gibi gelecekte de meydana gelebilecek afetlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riskimiz her zamanki mevcudiyetini korumaktadır." diye konuştu.

Tatbikat ile ilgili teknik bilgiler veren Öksüz, şunları kaydetti:

"Selim ilçesi ve köylerinde hasar meydana geldiği varsayılarak zaman atlamalı geliştirilen senaryonun uygulanmasında Kars İl Müdahale Planı çerçevesinde 26 kamu kurum ve kuruluşu, 2 sivil toplum kuruluşu, 59 araç, iş makinesi ve 210 personelin katılımı ile tatbikatımız gerçekleştirildi. Bu tatbikat, ilimiz ve ilçelerimiz ile komşu illerde yaşanabilecek olası bir doğal afet karşısında neler yapabileceğimizi ve olası bir afete nasıl hazır olabileceğimizi görmemiz açısından son derece önem arz etmektedir."

Ardından AFAD İl Müdürü Oktay Aygan, intikal ve toplanma tatbikatı hakkında sunum yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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