Kars'ta İş Kulübü'nün açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta İş Kulübü'nün açılışı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta İş Kulübü'nün açılışı yapıldı

6 saat önce

Kars'ta İŞKUR bünyesinde oluşturulan İş Kulübü'nün açılışı yapıldı.

Kars'ta İş Kulübü'nün açılışı yapıldı, System.String[]

Kars'ta İŞKUR bünyesinde oluşturulan İş Kulübü'nün açılışı yapıldı.


Türker Öksüz'ün katılımıyla, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve iş başvurusu yapacak vatandaşlara çeşitli konularda eğitimlerin verildiği İş Kulübü'nün açılışının ardından Vali Öksüz, yetkililerden bilgi aldı.


Açılışı yapılan İş Kulübü, kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, tedavi görmüş eski madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik motivasyon artırmayı ve yöntem desteği vermeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış bir iş ve meslek danışmanlığı görevi yapıyor.


İş Kulübü'nde, çalışmak isteyen herkese göre bir iş bulunduğunu, o işe girebilmek için neler yapılması gerektiği görevli personel tarafından anlatılıyor.


Kars İş Kulübü'nde alanında tecrübeli İş ve Meslek Danışmanları müracaat edenlere yardımcı olacak. Vatandaşlar burada bilgileri teorik olarak öğrenecek aynı zamanda uygulayarak pekiştirecek. 6-15 kişilik gruplarda 2-5 gün arası süren eğitimlerde hem eğlenecek hem öğrenecek hem de pratik yapma imkanı bulacak. - KARS

Türker Öksüz, İŞKUR, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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