Kars'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars Valisi Türker
Öksüz'ün Başkanlığı'nda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1'inci Olağan Toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'da düzenlenen toplantı gündeminde yer alan, Yürütme Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 2019 yılında Aktif İşgücü Yönetmeliği kapsamında açılacak kurslara ilişkin mesleklerin belirlenerek Eğitim Planının hazırlanması, 2019 yılı 1'inci dönem için engellinin kendi işini kurması, eski hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik projeler, Denetim Kurulunca hazırlanan son 3 aylık Kurslara ilişkin denetim raporları, Çağrı Merkezi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı mesleğinin 2018 yılı Yıllık Eğitim Planına dahil edilmesi, çocuk işçiliği, yükseköğretim öğrencileri ve mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliği yapılması ve stajyer kontenjanı tespit edilmesi konuları görüşüldü.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nda görüşülen konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz
, istihdam konusunun ilimiz ve ülkemiz için çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.
Öksüz, çocuk işçiliği konusunun hassasiyetle takip edilmesini, çalıştırılan küçük yaştaki çocukların aileleriyle görüşülerek çocukların okula kazandırılmasını ve mevzuat kapsamında ailelere yardım yapılmasını istedi.
Vali Öksüz, Kars'ta, son dönemde büyük bir ivme kazanan turizm sektöründe eksikliği hissedilen kalifiye eleman yetiştirilmesi için kurslar açılması, turizm sektörü işletmecileriyle görüşülerek açılacak kurslara eleman temin edilmesinin sağlanması ve engelliler ile eski hükümlüler tarafından hazırlanan projelerin değerlendirilerek bu vatandaşlarımızın topluma kazandırılmasının sağlanması talimatlarını verdi.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1'inci Olağan Toplantısına; Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit
, SGK
İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. - KARS