Kars'ta işyeri hırsızı yakayı ele verdi

Kars'ta, iki ayrı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı yakayı ele verdi.



Kars'ta iki işyerinde meydana gelen nitelikli hırsızlık olayları Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçidi. Hırsızlık Büro ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, olayın şüphelisinin K.D. olduğunu tespit etti. Konuyu detaylandıran ekipler, K.D.'yi yakalayarak göz altına aldı. K.D.'nin hırsızlık yaptığı iş yerlerinden çaldığı paraları harcadığı ortaya çıktı.



Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan K.D. önce sağlık kontrollünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da Adliye'ye sevk edildi. K.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KARS