Son Dakika Haberleri: Kars'ta İtiraz Edilen Oyların Sayımı Tamamlandı

Kars'ta İtiraz Edilen Oyların Sayımı Tamamlandı

14 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazı sonucu sayılan oylar tamamlandı.

Kars'ta İtiraz Edilen Oyların Sayımı Tamamlandı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazı sonucu sayılan oylar tamamlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen'in kazandığı kentteki seçim sonuçlarına Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti.


İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul etti. Bunun üzerine Kars Adliyesi'nde 167 sandığın sayımına dün tekrar başlanmıştı. Sayım sabah saatlerinde tamamlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kars merkezinde 167 sandıkta 42 bin 796 oy kullanılmış bunlardan 41 bin 224 oy geçerli, bin 572'si ise geçersiz sayılmıştı.


Kars Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayhan Bilgen 12 bin 181, MHP adayı Çetin Nazik 10 bin 984 oy almıştı.


HDP 11 oy arttırdı, MHP'nin 30 oyu düştü

Kars Adliyesi'nde yapılan sayım neticesinde HDP'li Ayhan Bilgen 12 bin 181 olan oyunu, 12 bin 192'ye yükseltti. Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in ise 10 bin 984 olan oyu itiraz sonucu yapılan sayımla 10 bin 954'e düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'in Gülnar İlçesinde Seçimler İptal Edildi! Bartın'da AK Parti Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, Yine MHP Kazandı Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:16:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta İtiraz Edilen Oyların Sayımı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]