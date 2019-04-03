Kars'ta İtiraz Sonucu Değiştirmedi, Seçimi Hdp Kazandı
1 saat önce
Kars'ta Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı.
Kars
'ta Cumhur İttifakı'nın MHP
Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik
'in itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. Yeniden yapılan sayımda oyu artan HDP
seçimi kazandı.
Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Çetin'in itirazı değerlendiren Merkez
İlçe Seçim Kurulu, bunun üzerine Kars Adliyesi'nde 167 sandığın sayımına yeniden yaptı.
Cumhur İttifakı'nın MHP Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itirazının kabulü üzerine oylar tekrar sayılmaya başlandı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım tamamlandı. Buna göre, HDP 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kazanmış oldu. - KARS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:18 Kaynak: İHA
Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu
Belediye Başkan Adayı, Aldığı Yüzde 80,46 Oy İle Türkiye Rekoru Kırdı
CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı