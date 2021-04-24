Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi

24.04.2021 14:20
Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi, System.String[]

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokağa çıkan 22 kişi ve maske takmayan 1 kişiyle birlikte toplam 23 kişiye ceza kesildi.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen sokağa çıkan 22 kişi ve maske takmayan 1 kişiyle birlikte toplam 23 kişiye ceza kesildi.

Kars'ta Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokak kısıtlaması devam ediyor. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan 23 ekip ve 85 polisin katılımıyla kente genelinde oluşturulan noktalarda denetimler aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, izinsiz sokağa çıkan 22 kişiye izin sokağa çıktığı için 1 kişiye de maske takmadığı için toplam 23 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kontrol noktalarında görevlendirilen polisler, durdurdukları araçları tek tek kontrol ederek, görevlendirme yazılarına bakıyor. Sürücüleri salgınla mücadele konusunda bilgilendiren polis, adeta kentte kuş uçurtmuyor.

Öte yandan polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasında 'güncel belgesi' olmayan kamu görevlilerine de cezai işlem uyguladığı öğrenildi. - KARS

Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi
Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi
Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi
Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, Pazartesi, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta izinsiz sokağa çıkan 23 kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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