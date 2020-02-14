Kars'ta Jandarma'dan asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Jandarma'dan asayiş uygulaması - Son Dakika

Kars'ta Jandarma'dan asayiş uygulaması

6 saat önce

KARS (İHA) Kars'ta 213 jandarmanın katılımıyla 3 aşamalı Türkiye Geneli Trafik Uygulaması kapsamında 'Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımına Yönelik' uygulama yapıldı.

Kars'ta Jandarma'dan asayiş uygulaması, System.String[]

KARS (İHA) Kars'ta 213 jandarmanın katılımıyla 3 aşamalı Türkiye Geneli Trafik Uygulaması kapsamında 'Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu Kullanımına Yönelik' uygulama yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan uygulamada, 2 bin 187 sürücü ve yolcu ile bin 378 araç kontrol edildi.


Kontrollerde, 7'si seyir halinde cep telefonu kullanmak, 13'ü ise emniyet kemeri takmamaktan olmak üzere toplam 26 araç sürücüsüne işlem yapıldı. 4 araç ise trafikten men edildi. Toplam olarak 10 bin 440 TL trafik para cezası kesildi.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:56 Kaynak: İHA
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