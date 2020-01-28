Kars'ta Jandarma'dan huzur güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Jandarma'dan huzur güven uygulaması - Son Dakika

Kars'ta Jandarma'dan huzur güven uygulaması

6 saat önce

Kars'ta 346 jandarmanın katılımıyla "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nı gerçekleştirildi.

Kars'ta Jandarma'dan huzur güven uygulaması, System.String[]

Kars'ta 346 jandarmanın katılımıyla "Türkiye Huzur Güven Uygulaması"nı gerçekleştirildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından 346 jandarmanın katılımı ile üç aşamalı olarak "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" yapıldı. Uygulamada, 120 umuma açık yer, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 6 içkili mekan ile 785 araç kontrol edildi.


Yapılan kontrollerde, 6 araca işlem yapılırken, 1 araç trafikten men edildi ve toplam 948 TL trafik para cezası kesildi. 2 bin 457 şahsın sorgulandığı uygulamada 18 yoklama kaçağı yakalandı. - KARS

Jandarma, Türkiye, Huzur, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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