Son Dakika Haberleri: Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması
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Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması

6 saat önce

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL.

Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması, System.String[]

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"


Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL. olmak üzere 15 araca 5 bin 213 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edildi.


Uygulama da ayrıca bin 127 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. - KARS

Jandarma, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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