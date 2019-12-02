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Kars'ta Jandarma'dan kış lastiği uygulaması
6 saat önce
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca asayiş ve trafik timlerinden oluşan toplam 125 jandarmanın katılımıyla "Kış Lastiği Özel Denetim Uygulaması"
Uygulama kapsamında; 769 araç kontrol edildi, 4'ü kış lastiği kural ihlali 2 bin 500 TL. olmak üzere 15 araca 5 bin 213 TL idari para cezası kesildi. 7 araç trafikten men edildi.
Uygulama da ayrıca bin 127 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. - KARS
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