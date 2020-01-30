Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı - Son Dakika

Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı

6 saat önce

Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı.

Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı, System.String[]

Kars'ta jandarma duman uygulaması yaptı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca 180 jandarmanın katılımıyla "Türkiye Duman Uygulaması " yapıldı. Uygulamada, 1 bir içkili yer, 3 büfe, 16 kahvehane, 2 restoran ve 123 bakkal olmak üzere toplam 145 iş yeri kontrol edildi.


Jandarmanın uygulamasında ayrıca 926 kişi sorgulandı, 3 ayrı bakkalda bandrolsuz toplam 75 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken, şüphelilere 27 no.lu ÖTV kapsamında toplam bin 50 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulama kapsamında; 5 yoklama kaçağı yakalandı, 1 kişiye kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten işlem yapıldı.


Öte yandan jandarma ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliklerin sağlanması adına bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Jandarma, Türkiye, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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