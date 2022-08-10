Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada farklı markalara ait toplam bin 293 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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