Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

10.08.2022 09:40
Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 293 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 293 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars il Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı'nca, merkez ilçe sınırları içerisinde yapılan uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada farklı markalara ait toplam bin 293 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan jandarma olayla ilgili olarak şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS

YORUMLAR
500
10 yıl önce 8 askerimizi şehit eden saldırıya katılan PKK'lı terörist Gaziantep'te yakalandı 10 yıl önce 8 askerimizi şehit eden saldırıya katılan PKK'lı terörist Gaziantep'te yakalandı Tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı Tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:29 Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu
09:23 Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, 4.5 milyon euroya Torino'ya satıldı
09:17 Trabzonspor'un genç yeteneği Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
08:53 Eşini tüfekle öldüren katil kocadan "yok artık" dedirtecek paylaşım: Namusumu temizledim, gururlu hissediyor
08:41 AKOM'dan İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağmur uyarısı geldi! Bugün, yarın ve cuma günü devam edecek
08:41 Avustralya'da ölümcümavi ejderha kıyıya vurdu
08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
08:26 Eylülde 17. sezonuyla ekranlara dönecek Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı
07:49 Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki rögarlar sağanak yağış nedeniyle patladı! Skandal görüntüler oluştu
07:46 İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 09:40:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş