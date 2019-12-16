Kars'ta jandarma görevlileri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta jandarma görevlileri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Kars'ta jandarma görevlileri öğrencilere trafik eğitimi verdi

7 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik semineri verdi.

Kars'ta jandarma görevlileri öğrencilere trafik eğitimi verdi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik semineri verdi.

İlçedeki Kuloğlu İlk ve Ortaokulunda, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemili Başçavuş Eren Köseoğlu ve Astsubay Üstçavuş Emine Soylu ile jandarma görevlilerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Seminerde öğrencilere, trafik eğitiminde trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemi ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi.

Jandarma, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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