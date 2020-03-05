Kars'ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı - Son Dakika

Kars'ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

6 saat önce

Kars'ta kaçak avcıları jandarma bu kez drone ile yakaladı.

Kars'ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı, System.String[]

Kars'ta kaçak avcıları jandarma bu kez drone ile yakaladı.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman İlçesi Donandı Köyü mevkiinde İnsansız Hava görüntüleme aracı Drone ile yapılan Önleyici Kolluk Devriyesinde 2 kişinin canlı mühreyle kaçak keklik avı yaparken tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma kaçak avcıları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan aramada,, 7 adet keklik, 5 adet ip tuzağı, 13 adet keklik kafesi ve 5 adet keklik taşıma çantası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olay ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kaçak avcı haklarında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince işlemleri yapılmak üzere av koruma ekiplerine teslim edildi. Ayrıca şüphelilere toplamda 12 bin 978 TL idari para cezası kesildi. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Uzaklaştırma kararı bulunan koca, metro istasyonunda eşinin önünü kesip boğazından bıçakladı 19 yaşındaki genç, "Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]