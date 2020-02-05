Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor - Son Dakika

Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor

6 saat önce

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor, System.String[]

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 347 jandarmanın katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tekdal Sigara Satış Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.


Yapılan uygulamada, 12'si okul servisi olmak üzere 23 araca işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi, toplam 7 bin 378 TL., 2 bin 536 TL'si okul servis aracına olmak üzere trafik idari para cezası kesildi.


Uygulama kapsamında 92 umuma açık yer, 24 park bahçe, 29 metruk bina, 122 okul çevresi, 117 okul servisi olmak üzere 686 araç kontrol edilirken, bin 687 kişi sorgulandı, 10 yoklama kaçağı yakalandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilerek, ilgili kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - KARS

Jandarma, Huzur, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:27:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]