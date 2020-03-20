Kars'ta jandarma sikke ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta jandarma sikke ele geçirdi - Son Dakika

Kars'ta jandarma sikke ele geçirdi

7 saat önce

Kars'ta jandarma yaptığı çalışmalarda 28 sikke ele geçirerek muhafaza altına aldı.

Kars'ta jandarma sikke ele geçirdi, System.String[]

Kars'ta jandarma yaptığı çalışmalarda 28 sikke ele geçirerek muhafaza altına aldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 312 jandarmanın katılımı ile "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" yapıldı.


Yapılan uygulamada, 152 umuma açık yer, 9 park ve bahçe, 24 metruk bina ile 965 aracın kontrol edildiği uygulamada bin 782 kişinin sorgulaması yapıldı.


Uygulamada, yoklama kaçağı 4, bilişim sistemi kullanmak suretiyle hırsızlık suçundan 1, uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, bulundurmak, kabul etmek suçundan 1 olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, ayrıca 28 adet sikke ile 30 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanun ve 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Türkiye, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

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