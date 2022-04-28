Kars'ta jandarmadan çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

Kars'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitim alan çocuklar, parkurdan mutlu ayrıldı.

Kars il Jandarma Komutanlığı, Merkez ilçe Jandarma Komutanlığınca Ataköy İlköğretim Okulu'nda eğitim öğretimine devam eden 16 öğrenciye Çocuk Trafik Eğitim Parkında temel trafik eğitimi verildi.

Ekipler tarafından öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Trafik timleri teorik bilgilerin ardından özel platformda çocuklara uygulama yaptırdı. Eğitim sonunda eğitime katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan jandarmanın sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim öğretim dönemi sonuna kadar bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS