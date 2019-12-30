Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika

Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması

6 saat önce

Kars'ta 353 jandarmanın katılımıyla asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması, System.String[]

Kars'ta 353 jandarmanın katılımıyla asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 353 jandarmanın katılımıyla 4 aşamalı olarak 'Tütün ve Alkollü İçkilerle Yönelik' "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"nda araçlar aranırken, umuma açık yerler denetlendi.


Uygulama kapsamında 116 umuma açık yer, 25 park-bahçe, 23 metruk bina, 62 okul çevresi, 2 tekel bayii, 2 oyun salonu, 2 internet kafe, 6 içkili mekan ve 815 araç kontrol edildi.


Kontroller neticesinde; 4 araca işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edildi ve toplam 813 TL trafik cezası kesildi.


Uygulama kapsamında; 2 bin 316 kişi sorgulandı, 4 Yoklama Kaçağı-Bakaya ve 219 paket kaçak sigara yakalanarak 3 bin 066 TL idari para cezası uygulandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ve 7 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, ilgili kişilere 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefetten işlem yapıldı.


Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Huzur, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dağ keçilerini vuran baba-oğul yakalandı, 50 bin TL ceza kesildi
70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Son Dakika Haber
19:00 Kılıçdaroğlu, Akşener ile Libya Tezkeresi konusunda görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika Haber
18:58 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na 'tezkere' ziyareti (2) - Son Dakika Haber
18:57 Japonya'nın yeni yıl geleneği, devasa pirinç keki - Son Dakika Haber
18:55 Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: 15 yaralı - Son Dakika Haber
17:42 Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası! 18 yıl 6 ay hapsi istendi - Son Dakika Haber
17:25 Banka soyguncusunun patlatmakla tehdit ettiği bomba sahte çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:10:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta jandarmadan huzur uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]