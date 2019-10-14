Son Dakika Haberleri: Kars'ta jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması
Son Dakika Yaşam Kars'ta jandarmadan 'Türkiye Huzur ve Güven' uygulaması

Kars'ta jandarmadan "Türkiye Huzur ve Güven" uygulaması

1 saat önce

Kars'ta jandarma ekiplerince, Yasa dışı Bahis, Kumar-Oyun Makineleri ve Narkotik konusunda "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Kars'ta jandarmadan

Kars'ta jandarma ekiplerince, Yasa dışı Bahis, Kumar-Oyun Makineleri ve Narkotik konusunda "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca 326 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, bin 696 şahıs sorgulandı. 155 araç, 81 iş yeri, 30 metruk bina ve 24 park-bahçe kontrol edildi. Uygulamada 2 yoklama-bakaya kaçağı yakalandı. 1 araca 235 TL. trafik cezası kesildi. Şüpheli bir araçta yapılan aramada 450 paket kaçak sigara yakalandı. Kaçak sigara yakalanan araca 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi.


Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Jandarma, Türkiye, Huzur, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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