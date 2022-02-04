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Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kara akbaba tedaviye alındı - Son Dakika

Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kara akbaba tedaviye alındı

04.02.2022 13:44
Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kara akbaba tedaviye alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Koruma kontrol faaliyetleri sırasında doğada yaralı halde kara akbaba bulan Sarıkamış Karakurt Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliğine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kara akbabayı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.

Kara akbaba tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.

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Allahuekber Dağları, Jandarma, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kara akbaba tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kara akbaba tedaviye alındı - Son Dakika
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