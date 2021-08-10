Kars'ın Selim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
İlçe kırsalında yaralı halde kerkenez kuşu bulan Akçakale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliğine bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralı kerkenezi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.
Kerkenez, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedaviye alındı - Son Dakika