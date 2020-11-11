Kars'ta JASAT 15 yıllık olayın zanlılarını yakaladı - Son Dakika

Kars'ta JASAT 15 yıllık olayın zanlılarını yakaladı

11.11.2020 11:10
Kars'ta JASAT 15 yıllık olayın zanlılarını yakaladı, System.String[]

Kağızman'da 2005 yılında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığını olayın zanlıları 15 yıl sonra JASAT ekiplerince yakalandı.

Kağızman'da 2005 yılında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığını olayın zanlıları 15 yıl sonra JASAT ekiplerince yakalandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Oluklu köyü ile Ortaköy arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavga olayının aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (ASAT) ekiplerince araştırma başlatıldı. JASAT ekiplerince yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda, Kağızman Oluklu ile Ortaköy köylerinde vatandaşlar arasında 18.07.2005 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada 2 kişinin ölümü ve 11 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili olarak haklarında 2012 yılında hüküm verilen ve 2012 yılından beri aranan firari zanlılar, Ortaköy Köyünde saklandıkları yerde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars Kağalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kars'ta JASAT 15 yıllık olayın zanlılarını yakaladı

Jandarma, Kağızman, JASAT, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta JASAT 15 yıllık olayın zanlılarını yakaladı - Son Dakika


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