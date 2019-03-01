Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kablo Hırsızları Tutuklandı

Kars'ta Kablo Hırsızları Tutuklandı

1 saat önce

Kars polisi Türk Telekom'a ait kabloları çalan hırsızları yakaladı.

Kars'ta Kablo Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
Kars polisi Türk Telekom'a ait kabloları çalan hırsızları yakaladı. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri Digor'da muhtelif adreslerde Türk Telekom'a ait kabloların çalınması ile ilgili 7 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

Hırsızlık olaylarını R.T.B ve M.A.A isimli şahısların gerçekleştirmiş olduğunu tespit eden polis, şahısların ikamet ve müştamilatında arama yaptı. Yapılan aramada Türk Telekom'a ait eritilmiş kablo parçaları, kablo çeperleri, çelik halat parçaları bulundu. Adliye'ye sevk edilen 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Kars, 3. Sayfa
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