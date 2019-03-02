Son Dakika Haberleri: Kars'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Kars'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

37 dakika önce

Kars'ta, telefon kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 9 kişiden biri tutuklandı.

Kars'ta Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kars'ta, telefon kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alından 9 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 25 bin lira değerinde telefon kablosunun çalınmasıyla ilgili T.K, Y.A, A.K, M.K, T.K, İ.Ç, F.K, Y.A. ve C.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 300 kilogram ağırlığında çalıntı telefon kablosu yakılmış halde ele geçirildi. Kablolar, Türk Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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