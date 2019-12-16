Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kars'ta kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde telefon ve internet kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarını K.A. (18) ve Ö.A'nın (19) yaptığını tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, K.A. kablo kesmekte kullandığı demir kesme makası ve Türk Telekom Müdürlüğüne ait direklerden kesildiği anlaşılan 100 metre uzunluğundaki kablo ile suçüstü yakalanırken Ö.A. ise saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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