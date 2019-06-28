Son Dakika Haberleri: Kars'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 7 gözaltı
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Kars'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 7 gözaltı

1 saat önce

Kars'ta tarihi Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon sahasından ve bir okulun inşaatından kablo çaldıkları ya da çalıntı kabloları satın aldıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.

Kars'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]
Kars'ta tarihi Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon sahasından ve bir okulun inşaatından kablo çaldıkları ya da çalıntı kabloları satın aldıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir okulun inşaatı ile Kaleiçi Mahallesi Kalealtı mevkisinde restorasyon işlemleri devam eden Beylerbeyi Sarayı inşaat sahasından yaklaşık 12 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü.
Çalışmaların ardından kentteki çeşitli adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ya da çalıntı kabloları satın aldıkları belirtilen V.P, M.P, Ü.Ç, Ş.K, A.Y, S.B, ve B.Ç, suç eşyası bakır kablolarla yakaladı.
Zanlılar, polis ve adli mercilerde alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Beylerbeyi Sarayı, Kars, Güncel
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