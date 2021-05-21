Kars'ta kablo hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

A.K'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zanlı A.K'nin bir ahırda sakladığı çalıntı internet kabloları da ele geçirildi.

Kağızman'da 4 mahalleden internet kablosu çaldığı belirlenen A.K'nin (35) yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kars 'ın Kağızman ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

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